مراهق إيراني يحرز المركز الثالث بالمهرجان العالمي لكرة الطاولة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه احتل محمد برهام كلستاني المركز الثالث، في الطاولة الفردية فئة اقل من 13 سنة في الدورة الخامسة من مهرجان الشباب العالمي لكرة الطاولة الذي اقيم من 21 الى 26 يونيو الجاري بالمجر وتحديدا بمدينة جيور بإشراف الاتحاد الدولي لكرة الطاولة.

وشارك في المهرجان، 232 لاعبا ولاعبة من 20 دولة وهي: تونس وألمانيا والسويد وهولندا ورومانيا وجمهورية التشيك وسلوفاكيا وكوسوفو وقبرص وأوكرانيا واليابان وإيران واليونان ومصر وقيرغيزستان وأوزبكستان وغانا والبرازيل وأكوادور والمجر.

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