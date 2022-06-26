مدربة المنتخب العراقي، الايرانية تحولت الى نجمة العراق هذه الأيام

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان بعد تحقيق منتخب سيدات العراق إنجازا تاريخيا لكرة القدم النسوية وتتويجهن بلقب بطولة غرب آسيا لكرة الصالات، من خلال تغلبهن على السعودية بنتيجة 4-2 في المباراة النهائية، تحوّلت مدربة المنتخب العراقي، الإيرانية "شهناز ياري" الى نجمة مواقع التواصل الاجتماعي العراقية.

وكانت "شهناز ياري" قد استلمت مهمة تدريب المنتخب العراقي قبل شهرين فقط من انطلاق المسابقات .. وعلّقت المدربة الايرانية بعد تحقيق هذا الانجاز في صفحتها عبر الانستغرام: "ايران والعراق، لايمكن الفراق" موجهة الشكر للجماهير العراقية التي اعتبرتها أفضل مدربة في تاريخ الكرة النسوية العراقية، بعد الفوز بنهائي غرب آسيا على السعودية.

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