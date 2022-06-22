ايرانيين ضمن أفضل 10 لاعبي كرة قدم في قارة آسيا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن مجلة "فور فورتو" المعروفة قدمت في تقرير لها، قائمة بأفضل 10 لاعبي كرة القدم في آسيا، تضمنت نجمي المنتخب الوطني الإيراني مهدي طارمي، وهو مهاجم فريق بورتو البرتغالي، وسردار آزمون، لاعب فريق باير ليفركوزن الألماني.



وحل طارمي في شهر أبريل 2022 ، ضمن أفضل الهدافين وصانعي الأهداف في كرة القدم العالمية في تقرير لمجلة Matchday365 لأفضل المهاجمين في سبع بطولات أوروبية مرموقة.



وكان ترتيب اللاعبين العشر الأفضل في القارة الآسيوية2022 وفقا لمجلة فور فورتو على الشكل التالي:

سون هیونغ مین (توتنهام وکوريا الجنوبية )

مهدی طارمي (بورتو وإیران)

سردار آزمون (بایرلورکوزن وإیران)

سالم الدوسري (الهلال والسعودية)

أکرم عفیف (السد وقطر)

واتورو آندو (إشتوتغارت واليابان)

تاکهیرو تومیاسو (آرسنال واليابان)

المعز علي (الدحیل وقطر)

إلدور شاه مورادوف (روما وأوزبکستان)

علی مبخوت (الجزیرة والإمارات)

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