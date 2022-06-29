حوار يجمع السيد رئيسي ونظيره الروسي على خلفية اجتماع الرؤساء 

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن السيد "إبراهيم رئيسي" والرئيس الروسي "فلاديمير بوتين" التقيان في "عشق آباد" على هامش قمة الدول المُطلّة على بحر قزوين.

هذا والتقى السيد رئيسي بِكُلّاً من الرئيس الأذربيجاني ونظيره التركمانستاني على خلفية نفس المناسبة.

وتستضيف العاصمة التركمانية "عشق آباد" قمّة دول بحر قزوين السادسة.