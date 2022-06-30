رئيسي: بحر قزوين عنواناً للسلام والصداقة/ لا وفيّات جديدة بكورونا

الرئيسي الإيراني: بحر قزوين عنواناً للسلام والصداقة وعاملاً للتواصل والتقارب بين شعوب المنطقة

أكد الرئيس الإيراني في كلمة له خلال القمة السادسة للدول المطلة على بحر قزوين، على أهمية التعاون بين الدول الخمس، قائلاً: "إن تعاون الدول المطلة على بحر قزوين أصبح ذا أهمية متزايدة، خاصة في ظل التطورات الدولية".

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن الرئيس الإيراني، حجة الإسلام السيد إبراهيم رئيسي، رحب بعد ظهر اليوم الأربعاء، في القمة السادسة للدول المطلة على بحر قزوين في عشق آباد بالمبادرات التي قدمها رؤساء الدول المطلة على بحر قزوين لتطوير التعاون الاقتصادي في مختلف المجالات...

الخارجية الايرانية: مفاوضات الدوحة لإلغاء الحظر لم تنته بعد

أكد متحدث الخارجية الايرانية،أمس الاربعاء، ان مفاوضات الدوحة لالغاء الحظر لم تنته بعد وسيعقد مساء اليوم اجتماع بين كبير المفاوضين الايرانيين والمنسق الاوروبي.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن متحدث الخارجية الايرانية، قال اليوم الأربعاء: "تبادل الجانبان الايراني والاوروبي خلال يومين من محادثات الدوحة الحديث حول المواضيع العالقة في اجواء جدية ومهنية".

وبيّن المتحدث انه منذ البداية تم الاتفاق على أن محادثات الدوحة ستكون ليومين وهي مستمرة في أجواء جادة، مشيرا الى ان كبير المفاوضين الإيرانيين سيلتقي مساء اليوم بالدوحة منسق شؤون المفاوضات الأوروبي...

لاعب شطرنج إيراني يتوّج بلقب بطل أرمينيا بهزيمة منافسه الألماني

حصد لاعب الشطرنج الإيراني، محمدامین طباطبائي، لقب بطولة أرمينيا الدولية للشطرنج 2022، بفوزه في الجولة النهائية للمسابقة، ليحتل المرتبة 85 بين أفضل لاعبي الشطرنج في العالم.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن الجولة الأخيرة من المسابقات انطلقت أمس الثلاثاء، في مدينة جيرموك بأرمينيا، وفي هذه الجولة، استطاع طباطبائي هزيمة منافسه الألماني وحصل على 6 نقاط للفوز بلقب البطولة.

وتمكن عبر هذا الفوز من رفع تصنيفه الدولي إلى 2665 نقطة واحتل المرتبة 85 بين أفضل لاعبي الشطرنج في العالم...

الصحة الايرانية: ايران تسجل للمرة الرابعة "صفر" وفاة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيرانية، عدم تسجيل أي حالة وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية وذلك للمرة الرابعة منذ تفشي هذا الوباء العالمي قبل نحو 3 اعوام.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أعلنت دائرة العلاقات العامة بوزارة الصحة في تقريرها اليومي عن ارتفاع اجمالي عدد الوفيات بالفيروس في البلاد، الى 141 الفا و386 شخصا.

وأشارت في تقريرها الى تسجيل 441 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الاصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد، الى 7 ملايين و237 الفا و597 شخصا.

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