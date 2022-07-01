سفير إيران في باكستان يؤكد على ضرورة تطوير التعاون الإعلامي مع باكستان

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه التقى السفير الايراني في باكستان سيد محمد علي حسيني مع وزيرة الإعلام الباكستانية مريم أورانجزيب صباح الجمعة وبحثا القضايا ذات الاهتمام المشتركة بين البلدين.

وشدد الجانبان على أن المصالح المشتركة لإيران وباكستان يمكن أن تكون أساسًا لتطوير العلاقات الإعلامية بين البلدين، مؤكدا أن التفاعل الإعلامي بين البلدين سيعزز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات بما في ذلك الثقافة والعلاقات العامة.

واستعرض الاجتماع آخر تطورات العلاقات الإعلامية بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية وباكستان في مجال تبادل الأخبار، وقال مسؤولون من البلدين: إيران وباكستان لديهما قدرات عديدة في هذا المجال، والتي للأسف لم يتم استخدامها بشكل فعال حتى الآن.

كما أشارت وزيرة الإعلام الباكستانية مريم أورانجزيب إلى الاتفاقات التي تم التوصل إليها في الماضي لتوسيع التعاون الإعلامي بين إيران وباكستان وقالت: "يجب على البلدين السعي إلى تنفيذ واستهداف هذه الاتفاقيات من أجل ضمان مصالحهما المشتركة من خلال التعاون الإعلامي .

وفي إشارة إلى قدرات الإعلام الباكستانية، قال سفيرنا سيد محمد علي حسيني: "نظرا للعديد من القواسم المشتركة بين البلدين الجارين في مجال تبادل الأفلام والمسلسلات والبرامج التلفزيونية، اعلنت الاذاعة وتلفزيون الجمهورية الإسلامية الايرانية عن التعاون مع الشبكة الوطنية الباكستانية والشبكات الخاصة الأخرى.

وحضر اللقاء إحسان خزاعي المستشار الثقافي لسفارة الجمهورية الإسلامية الايرانية في باكستان وممثلي الشبكة الوطنية الباكستانية وعدد من المسؤولين في وزارة الإعلام ووكالة الأنباء الرسمية لحكومة باكستان.

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