تعاون إيراني باكستاني لزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أعرب السفير الايراني محمد علي حسيني خلال لقائه وزير المالية الباكستاني اسحاق دار، عن تقديره لتعاون الحكومة الباكستانية ودعمها لتطوير العلاقات الثنائية في مختلف المجالات قائلا: إن القدرات التي يتمتع بها البلدان هي العامل الرئيسي لتوسيع التعاون المشترك.

وأضاف حسيني: أن حجم التجارة بين البلدين وصل الى ملياري و 400 مليون دولار وينبغي بذل المزيد من الجهود لدعم رجال الاعمال لدى البلدين.

ومن جانبه قال وزير المالية الباكستاني "إسحاق دار"، خلال الاجتماع مع السفير الإيراني، إن باكستان تولي أهمية كبيرة لعلاقاتها مع ايران الشقيقة والصديقة، وشدد على ان بلاده رغم ما تواجهه من التحديات الاقتصادية تسير على طريق التقدم والتنمية.

وأكد الجانبان في الاجتماع على ضرورة تحديد اليات جديدة لزيادة حجم التجارة وتطوير التعاون الاقتصادي، وعبرا عن ارتياحهما لحجم التجارة بين البلدين الذي تجاوز ملياري دولار.

/انتهى/