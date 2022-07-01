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٠١‏/٠٧‏/٢٠٢٢, ٧:٥٨ م

عشرات الاصابات خلال مواجهات مع الاحتلال في قرية كفر قدوم

عشرات الاصابات خلال مواجهات مع الاحتلال في قرية كفر قدوم

 أصيب 92 مواطنا بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، اليوم الجمعة، خلال قمع جيش الاحتلال الإسرائيلي مسيرة كفر قدوم الأسبوعية، شرق قلقيلية، المناهضة للاستيطان.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه صرح الهلال الأحمر الفلسطيني، بإصابة 92 مواطنًا خلال مواجهات مع الاحتلال في قرية كفر قدوم شرق قلقيلية منها 17 بالرصاص المطاطي.

وشاركت جماهير واسعة من أبناء محافظة قلقيلية في المسيرة إحياء للذكرى الـ 11 عاما على انطلاقتها، حيث رفع علم فلسطين واليافطات المنددة بالاستيطان، وسط هتافات منددة بجرائم قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وتوجه المشاركون في المسيرة نحو شارع القرية الرئيسي الذي يغلقه الاحتلال منذ 17 عاما، وقد أطلق جيش الاحتلال الرصاص المعدني وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع صوبهم، ما أدى لاندلاع مواجهات أسفرت عن وقوع إصابات بالرصاص والاختناق.

/انتهى/

رمز الخبر 1924920
https://ar.mehrnews.com/news/1924920/

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