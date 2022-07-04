وزير الطرق الايراني يعلن عن الغاء قرار بيع تذاكر الطائرات للرعايا الأجانب على اساس سعر الدولار

وأفادت وكالة مهر للأنباء،ا نه قال وزير النقل الايراني انه تم ابلاغ هذا القرار الى جميع شركات الطيران المحلية.

وأشار قاسمي إلى أن بيع تذاكر الطائرات بالدولار تسبب في مشاكل للركاب خاصة في مطاري آبادان وأهواز بمحافظة خوزستان (جنوب غرب) والمجاورة للعراق، وقال: أعلن رئيس منظمة الطيران المدني هذا الأمر في اجتماع مع المدراء التنفيذيين لشركات الطيران.

واوضح وزير النقل الايراني أنه خلال الأسبوع الماضي حاولت بعض الشركات ومكاتب الطيران بيع تذاكر بأسعار مرتفعة بحجة تقديم خدمات خاصة CIP وأطعمة ساخنة ، وقال: إن هذا الإجراء مخالف للقواعد وبدون إذن من منظمة الطيران المدني.

واشار قاسمي انه تم الإعلان عن سقف الأسعار لجميع الرحلات الداخلية في البلاد في موقع منظمة الطيران المدني.

واضاف: لا يحق لأي شركة طيران أو وكالة سفر بيع تذاكر أعلى من الأسعار المحددة.

وأعلن قاسمي أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين، وقال: لهذا الغرض سيتم إنشاء مكتب تفتيش في مطارات البلاد ليتمكن الركاب من الإبلاغ عن المخالفات المحتملة من قبل شركات الطيران.

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