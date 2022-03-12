تعاون إيراني اذربيجاني في مجال النقل والترانزيت

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه التقى وزير الطرق واعمار المدن الايراني رستم قاسمي بالرئيس الأذربيجاني إلهام علييف يوم امس.

وأعرب الرئيس الأذربيجاني عن ارتياحه لتطور التعاون بين البلدين، مضيفا "الانفتاح الإقليمي في جمهورية أذربيجان خلق فرصة جيدة للتعاون الإقليمي. "

وأضاف نعتبر توقيع مذكرة التفاهم بين ناخيتشيفان والمناطق الغربية لجمهورية أذربيجان عبر إيران تجسد العلاقات الودية ونحن على ثقة من أن هذا الممر الجديد سيفتح آفاق جديدة في مجالات الاقتصاد والنقل والطاقة. مضيفا : "نحن واثقون من أن هذا الطريق سيكون معبرًا دوليًا مهمًا للمنطقة".

وأكد الرئيس الأذربيجاني على تواجد الشركات الإيرانية في إعادة إعمار المناطق المحررة بجمهورية أذربيجان، وقال"نحن سعداء ببدء أنشطة الشركات الوطنية الإيرانية في إعادة إعمار المناطق المحررة من بلادنا . "

ومن جانبه اكد رستم قاسمي انه أدت الوحدة الثقافية بين البلدين على الدوام إلى نمو وتطور العلاقات الودية والأخوية.

وفي إشارة إلى التعاون الاقتصادي بين البلدين، أعرب عن أمله في أنه مع إبرام اتفاقيات جديدة بين البلدين واستكمال المشاريع الجارية، سنشهد زيادة في حجم التجارة بين البلدين.

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