الرئيس الإيراني يرعى توقيع مذكرة تفاهم لتطوير حقل آزادكان النفطي المشترك

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه تم التوقيع على وثائق تعاون شركة النفط الوطنية الإيرانية والمصارف وشركات التنقيب والإنتاج لتنفيذ مشروع تطوير حقل أزادكان النفطي المشترك، من قبل الطرفين برعاية حجة الإسلام إبراهيم رئيسي، عبر دائرة تلفزيونية مغلقة.

ويعد حقل أزادكان النفطي أكبر حقل نفطي في البلاد، ولم يتم تنفيذه في الحكومة السابقة، لكن الحكومة الحالية اتخذت إجراءات مهمة لتطويره، وعلى المدى القصير تم زيادة أسطول الحفر بنسبة 60٪ و تم انجاز حفر 20 بئراً من الآبار المحفورة سابقاً.

في الخطة متوسطة المدى ، ومن أجل اكمال تطوير حقل آزادكان النفطي، تسعى شركة النفط الوطنية إلى التطوير المتزامن للمرحلة الثانية من حقل أزادكان الشمالي والمرحلة الثانية من حقل ازادكان الجنوبي.

وفي إطار تنفيذ هذا المشروع، سيتم لأول مرة تفعيل قدرة المصارف العامة والخاصة، وصندوق التنمية الوطنية وشركات التنقيب والإنتاج المحلية، وتعتبر هذه الخطة أكبر خطة استثمارية للعديد من الحكومات الحديثة من حيث التمويل الداخلي البالغ سبعة مليارات دولار.

وستقوم هذه الخطة بتطوير غير مسبوق للقدرة الإنتاجية المحلية في مجال المنشآت النفطية وملء السعة الفارغة لمصنعي المعدات ومقاولي EPC وepd ، وبتنفيذ هذه الخطة وفي فترة سبع سنوات، سيزداد إنتاج نفط أزادكان من 190 الف برميل إلى 570 الف برميل يوميًا.

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