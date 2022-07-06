الإطار التنسيقي يكشف عن ابرز مرشحي رئاسة الوزراء العراقية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان عضو تحالف الفتح، علي حسين، قال اليوم الأربعاء، إن ابرز الأسماء المرشحة والتي تم طرح اسمها بين قوى الإطار التنسيقي لمنصب رئاسة الوزراء ثلاث أبرزها زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي الذي تسلم زمام الامور من عام 2006 إلى 2014.

وأضاف، أن المرشح الأخر يتمثل بوزير الداخلية السابق قاسم الاعرجي، أما الشخصية الثالثة فهو وزير العمل والشؤون الاجتماعية الأسبق محمد شياع السوداني، مؤكدا أن الإطار التنسيقي لم يفكر بترشيح النائب المستقل باسم خشان لمنصب الرئاسة.

وأشار عضو تحالف الفتح، إلى أنه يميل نحو اختيار السوداني لرئاسة الوزراء كونه يميز بين العلاقات والعمل، والوضع السياسي والأحزاب السياسية والاستحقاقات، ناهيك عن كونه شخصية قوية وغير جدلية.

وكان المحلل السياسي هيثم الخزعلي قد أكد في وقت سابق، أن رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي سيواجه منافسة قوية مع بقية مرشحي قوى الإطار التنسيقي حول المنصب، فيما أشار الى ان السنة والكرد سوف لن تكون لديهم أي مشكلة سواء سمي المالكي او غيره من قبل الإطار شرط ضمان مصالحهم.

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