  الإطار التنسيقي يعقد اجتماعاً بمنزل العامري مساء اليوم

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال هشام الركابي مدير مكتب رئيس ائتلاف دولة القانون، في تصريح متلفز تابعته /المعلومة/ إن “قيادات الإطار التنسيقي سيعقدون اليوم، اجتماعاً بمنزل رئيس تحالف الفتح هادي العامري”.

وبين الركابي، أن “الاجتماع سيناقش آخر مستجدات الساحة السياسية ولاسيما بعد اتصال زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر”.

وكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، قد أجرى، أمس الخميس، اتصالا هاتفيا مع رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي وعدد من الشخصيات السياسية، للحديث حول قضايا راهنة.

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