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٢٢‏/٠١‏/٢٠٢٢, ٣:٣٠ م

عضو ائتلاف دولة القانون:

دولة القانون دعامة أساسية من دعامات الإطار التنسيقي

دولة القانون دعامة أساسية من دعامات الإطار التنسيقي

اكد عضو ائتلاف دولة القانون وائل الركابي السبت، ان ائتلافه جزء أساسي من تحالف الإطار التنسيقي ولا يمكن لقوى الاطار الأخرى ان تتخلى عنه، مبينا ان الأسماء التي تم طرحها لمنصب رئيس الوزراء مجرد تكهنات لاغير.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال الركابي” ائتلاف دولة القانون يمثل القوة الأساسية من الإطار التنسيقي وانه يمثل احد دعامته الرئيسية ولايمكن لقوى الاطار الأخرى التخلي عنه ” , مبينا ان “الإصلاح لايمكن ان يكون عندما يراد اقصاء الاخرين ” .


وأضاف ان ” الحديث عن استبعاد ائتلاف دولة القانون من الإطار التنسيقي غير وارد اطلاقا “، مشددا أنه ” يتوجب على الجميع نبذ الخلافات وجعل مصلحة العراق في الأولويات” .


وأوضح الركابي أن “الاطار التنسيقي والتيار لم يناقشا لحد اللحظة أي اسم للترشح لمنصب رئاسة الوزراء، مرجحا بأن ” رئيس الوزراء المقبل سيكون بعيدا كل البعد عن الأسماء المطروحة سابقا”.

/انتهى/

رمز الخبر 1921355
https://ar.mehrnews.com/news/1921355/

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