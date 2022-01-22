دولة القانون دعامة أساسية من دعامات الإطار التنسيقي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال الركابي” ائتلاف دولة القانون يمثل القوة الأساسية من الإطار التنسيقي وانه يمثل احد دعامته الرئيسية ولايمكن لقوى الاطار الأخرى التخلي عنه ” , مبينا ان “الإصلاح لايمكن ان يكون عندما يراد اقصاء الاخرين ” .



وأضاف ان ” الحديث عن استبعاد ائتلاف دولة القانون من الإطار التنسيقي غير وارد اطلاقا “، مشددا أنه ” يتوجب على الجميع نبذ الخلافات وجعل مصلحة العراق في الأولويات” .



وأوضح الركابي أن “الاطار التنسيقي والتيار لم يناقشا لحد اللحظة أي اسم للترشح لمنصب رئاسة الوزراء، مرجحا بأن ” رئيس الوزراء المقبل سيكون بعيدا كل البعد عن الأسماء المطروحة سابقا”.

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