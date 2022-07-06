إيران والمنظمة الاسلامية للأمن الغذائي توقعان مذكرة تعاون تجاري

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه جرى خلال زيارة رئيس منظمة تنمية التجارة الايرانية لأوزبكستان، علي رضا بيمان باك، التوقيع على مذكرة تفاهم للتعاون التجاري في مجال المنتجات الزراعية والغذائية بين إيران والمنظمة الأسلامية للامن الغذائي .

ووفقًا لهذه المذكرة، فانه سيجري تبادل المعلومات عن الممرات التجارية داخل منظمة التعاون الإسلامي والمشاريع ذات الصلة بين الجمهورية الإسلامية والدول الأعضاء الأخرى في منظمة التعاون الإسلامي في المنطقة، في مجالات الزراعة والصناعات الغذائية.

وتنص مذكرة التفاهم على ان يتعهد الجانبان بدعم تسهيل التجارة المتبادلة بين إيران والدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي للمنتجات الزراعية والغذائية والسلع ذات الصلة، لتعزيز وتطوير التجارة المتبادلة للمنتجات الزراعية والغذائية بين جمهورية إيران الإسلامية إيران والدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي لضمان الأمن الغذائي المستدام وتنفيذ خطط الأعمال الزراعية والاستثمار التجاري والتعاون متعدد الأطراف .

وأكد الجانبان على التعاون في إقامة فعاليات المعارض التجارية، وتوريد السلع، واستخدام الأدوات المالية الإسلامية لدعم تطوير التجارة.

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