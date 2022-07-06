مساعد وزير الداخلية الايراني يؤكد على التنسيق خلال زيارة الاربعين

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن مساعد وزير الداخلية الايرانية للشؤون الأمنية، مجيد ميراحمدي ، عقد اليوم الأربعاء، لقاءات مع المسؤولين الامنيين في العراق، لا سيما مستشار وزير الداخلية العراقي، اللواء مهدي الفكيكي، وعدد من المسؤولين في هذه الوزارة في مقر الشرطة الاتحادية العراقية ببغداد.

وعقب هذه اللقاءات، وصل وزير الداخلية العراقي عثمان الغانمي إلى مقر الشرطة الاتحادية العراقية للقاء مساعد وزير الداخلية الايراني والوفد المرافق له، وبحث معه عدد من الترتيبات المختلفة والتي تركزت حول التنسيق خلال مراسم الأربعين الحسيني وإزالة العقبات المحتملة.

ويتولى مير أحمدي رئيس الوفد الإيراني في اجتماع تشكيل فرق العمل الأمنية بين البلدين، تنفيذ مذكرة التفاهم الأمنية بين البلدين، التي وقعت خلال زيارة وزير الداخلية العراقي عثمان الغانمي لإيران.

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