وزير الخارجية الإيراني يوضح المواضيع التي تم الإتفاق عليها مع وزير الداخلية العراقي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن وزير الخارجية الايراني، حسين أمير عبد اللهيان، أشار في تغريدة له اليوم الثلاثاء، إلى لقائه بوزير الداخلية العراقي قائلاً: "التقيت اليوم بوزير داخلية جمهورية العراق، السيد عثمان الغانمي وبحثت معه سبل تطوير وتقوية العلاقات بين البلدين".

وتابع: "تمت مناقشة ضرورة التعاون للحفاظ على الاستقرار والأمن، بما في ذلك مكافحة الإرهاب، وكبح ظاهرة الغبار وإزالة القيود المفروضة على التردد البري لرعايا البلدين، خاصة خلال زيارة اربعينية الامام الحسين عليه السلام".

وكان وزير الداخلية العراقي قد التقي مع حسين أمير عبد اللهيان في مبنى وزارة الخارجية صباح اليوم الثلاثاء، كما التقى بوزير الداخلية أحمد وحيدي ووقع معه مذكرة تعاون ثنائي حول القضايا الأمنية وقضية زوار أربعين الامام الحسين عليه السلام.

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