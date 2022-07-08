الغرب لا يسمح لأوكرانيا بالانخراط في عملية السلام وروسيا لا يمكنها القبول بذلك

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال لافروف في تصريح صحفي، خلال مشاركته في اجتماع وزراء خارجية دول مجموعة العشرين، في جزيرة بالي الإندونيسية، إن رغبة الغرب في انتصار أوكرانيا على روسيا "في ساحة المعركة" تعيق احتمال عملية السلام.

وأوضح أنه"إذا كان (الغرب) لا يريد المفاوضات، ولكن يريد انتصار أوكرانيا على روسيا في ساحة المعركة ... فليس لدينا ما نناقشه مع الغرب، لأنه بهذه الأساليب، في الواقع، هو لا يسمح لأوكرانيا بالانخراط في عملية السلام".

وتعليقا على الأصوات الغربية التي تدعو إلى وقف العملية الروسية الخاصة، قال لافروف: "طلبت منهم أن يقرروا ماذا يريدون. إذا كانت محادثات السلام، فإن أوكرانيا أوقفت هذه المفاوضات ... وإذا كان الغرب يريد مفاوضات، فعليه أن يضع ذلك في الاعتبار".

وأشار إلى أن الدول الغربية تجبر أوكرانيا على أخذ أسلحتها، واستخدام هذه الأسلحة لقصف المدن، واستهداف السكان المدنيين.

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