روسيا تطلب من إيران تصدير مواد البناء إلى هذا البلد

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال نائب وزير الخارجية للدبلوماسية الاقتصادية مهدي صفري، في إشارة إلى الزيارة الأخيرة لوزير الخارجية الروسي إلى طهران ورغبة البلدين في توسيع التجارة والتبادل التجاري: "لدينا تعاون جيد مع روسيا في مجالات التجارة والترانزيت والطاقة وما إلى ذلك، في مجال التجارة، نحاول رفع مستوى العلاقات بين البلدين إلى خمسة مليارات دولار، وفي مجال الطاقة، نتعاون مع بعضنا البعض في مجال تبادل النفط والغاز.

وقال أيضا إنه من المقرر أن يزور وفد رفيع المستوى روسيا في قطاع الترانزيت لتوسيع التعاون بين البلدين، مضيفا أنه من خلال الممر بين الشمال والجنوب حاليا، تنتقل البضائع من الهند إلى آسيا الوسطى وروسيا والقوقاز. وقد بذل المسؤولون في هذا المجال جهودا كثيرة لزيادة حجم الترانزيت في هذه المنطقة من 15 مليون طن إلى 20 مليون طن هذا العام.

كما تطرق صفري إلى موضوع الحبوب وقال: لدينا اتفاقيات جيدة مع روسيا في مجال الحبوب ونعتقد أن سقف التفاعل بين البلدين في مجال الحبوب من القمح والشعير والبذور الزيتية سيصل إلى خمسة ملايين طن.

وأضاف أيضا عن سكة حديد رشت - أستارا: يجب القيام بعمل ثنائي أو ثلاثي. خلال زيارته لأذربيجان، من المقرر أن يتحدث السيد لافروف مع المسؤولين الأذربيجانيين للتعاون في المشروع وإذا نجح، فسيتم متابعته بشكل ثلاثي، وإذا لم تقرر أذربيجان التعاون، فسيتم متابعة المشروع بشكل مشترك من قبل إيران وروسيا.

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