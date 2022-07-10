الاحتلال يعتقل أحد كوادر "الجهاد" في طوباس

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه كانت اقتحمت قوات صهيونية خاصة منزل عائلة المحرر بني عودة، وقامت بتفجير باب المنزل بشكل مفاجىء ومداهمته وتفتيشه والعبث بمحتوياته قبل أن تقوم باعتقاله واقتياده إلى جهة مجهولة.

ويُشار إلى أن المعتقل بني عودة، أمضى في سجون الاحتلال ست سنوات، كما تعرض للاعتقال والاستدعاء عند أجهزة السلطة، كان اَخرها في 7-5-2022م.

جدير ذكره أن قوات الاحتلال تشن حملة مسعورة من الاعتقالات والمداهمات في محافظات الضفة المحتلة، وتستهدف كوادر ونشطاء المقاومة وحركة الجهاد الإسلامي.

/انتهى/