قائد الجيش: الدفاع الجوي رمزٌ للقوة الدفاعية والاكتفاء الذاتي في حماية سماء الوطن

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه هنأ اللواء أمير حاتمي، القائد العام لجيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية، قائدَ مقرّ خاتم الأنبياء المشترك للدفاع الجوي وقوات الدفاع الجوي بمناسبة يوم الدفاع الجوي في رسالة.

نص الرسالة كالتالي:

بسم الله الرحمن الرحيم

أخي الكريم، العميد الركن علي رضا إلهامي

قائد مقر خاتم الأنبياء المشترك للدفاع الجوي وقوات الدفاع الجوي لجيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية

السلام عليكم

أتقدم بأحر التهاني والتبريكات بمناسبة العاشر من شهر شهريور)الاول من سبتمبر)، ذكرى تأسيس مقر خاتم الأنبياء المشترك للدفاع الجوي ويوم الدفاع الجوي، إلى أصحاب السعادة، والقادة، وهيئة الأركان، وأسر شهداء هذا الميدان الأبطال.

يُخلّد هذا اليوم ذكرى الاستراتيجية القيّمة والبعيدة النظر للقائد الشهيد والقائد الأعلى للقوات المسلحة، الإمام الخامنئي (رضي الله عنه)، في إنشاء مقر مشترك للدفاع الجوي كأولوية قصوى لحماية الوطن. استراتيجيةٌ راسخةٌ، من خلال تنسيق وتكامل القدرات الدفاعية للقوات المسلحة، أرست دعائمَ متينةً لحماية سماء إيران الإسلامية.

خلال سنوات الدفاع المقدس الثماني، سطّرت قوات الدفاع الجوي، بحضورها الفعال والمتفاني في طليعة الدفاع عن الوطن، صفحاتٍ مشرقةً من الصمود والتضحية، وفي السنوات اللاحقة، وبفضل معارف وكفاءات المتخصصين الشباب، خطت خطواتٍ حثيثةً نحو الاكتفاء الذاتي، والتوطين، وتطوير أنظمة الدفاع. وقد أكدت تجربة الحروب المفروضة الأخيرة مجدداً الأهمية الحيوية والاستراتيجية للدفاع الجوي في ضمان الأمن وحماية سماء البلاد.

اليوم، يُعدّ استخدام المعدات والأنظمة المحلية المتطورة، إلى جانب معارف وإيمان وجاهزية أفراد الدفاع على مدار الساعة، رمزاً لقوة الدفاع والاكتفاء الذاتي للجمهورية الإسلامية الإيرانية في حماية سماء الوطن.

اليوم، يُعدّ استخدام المعدات والأنظمة المحلية المتطورة، إلى جانب معارف وإيمان وجاهزية أفراد الدفاع على مدار الساعة، رمزاً لسلطة الدفاع والاكتفاء الذاتي للجمهورية الإسلامية الإيرانية في حماية سماء الوطن.

في هذا اليوم المجيد، ونحن نحتفي بجهود أبطال الدفاع الجوي، أُحيي ذكرى شهداء هذا الميدان العظام الذين صمدوا في صفوف الدفاع عن سماء إيران الإسلامية حتى آخر لحظة، وبذلوا أرواحهم فداءً لأمن الوطن وعزته.

أسأل الله العلي القدير أن يوفقكم، أنتم وجميع قادة الدفاع الجوي وأفراده، ويزيدكم توفيقًا في مواصلة هذا الدرب المجيد، وتحقيقًا لرغبات حضرة بقية الله الأعظم (عليه السلام) وتوجيهات القائد الأعلى للقوات المسلحة، حضرة آية الله السيد مجتبى حسيني خامنئي (حفظه الله).

القائد العام لجيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية

اللواء أمير حاتمي

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