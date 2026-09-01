قائد الدفاع الجوي الایراني: أنظمة دفاع جوي جديدة في طريقها إلى التشغيل

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أعلن العميد علي رضا إلهامي، قائد قوات الدفاع الجوي للجيش، عن بدء العمل على التصاميم الجديدة للأنظمة وتفعيلها، وأوضح أن هذه الأنظمة ستدخل مرحلة الإنتاج والتوسع بعد اجتيازها المراحل الفنية والقانونية اللازمة واكتسابها النضج المطلوب.

وأضاف: "هذه التصاميم تتحول تدريجيًا إلى منتجات تشغيلية، ولا يوجد نموذج أجنبي معروف لها. وقد نشرت قوات الدفاع الجوي الإيرانية بعض أنظمتها المحلية خلال حرب الأربعين يومًا، وهي أنظمة ساهمت في إسقاط أكثر من 200 طائرة معادية خلال هذه المعركة.

وفي معرض حديثه عن إحدى مزايا الأنظمة المحلية، قال قائد قوات الدفاع الجوي للجيش: "يُعتبر محدودية معرفة العدو بمواصفات هذه الأنظمة وقدراتها وأساليب تشغيلها أحد نقاط قوتها".

وتابع العميد إلهامي: لقد صعّبت هذه الميزة على الطرف الآخر مواجهة الدفاعات الجوية الإيرانية خلال حرب الأربعين يومًا؛ لدرجة أن العدو في بعض الحالات لم يكن يعلم أي نظام أصاب هدفه، ولم يكن لديه فهم دقيق لكيفية مواجهة ذلك النظام.

كما قال عن آخر مستجدات خطط الدفاع الجديدة: بعد دخولها الخدمة الميدانية وتقييم أدائها، ستُكمل هذه الأنظمة مراحل اكتمالها ونضجها.

وأشار قائد قوات الدفاع الجوي للجيش إلى أنه بعد استكمال الإجراءات القانونية والفنية، ووصول هذه الخطط إلى مستوى النضج المطلوب، ستدخل الأنظمة الجديدة مرحلة الإنتاج والتوزيع.

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