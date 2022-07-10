اقامة صلاة عيد الاضحى المبارك في وكافة انحاء الجمهورية الاسلامية الايرانية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه اقيمت مراسم صلاة عيد الاضحى المبارك صباح اليوم الاحد بحضور كبير من المصلين في العاصمة طهران وكافة انحاء الجمهورية الاسلامية الايرانية.

وفي طهران اقيمت الصلاة بأمامة الشيخ حاج علي اكبري في مصلى الامام الخميني وسط العاصمة .

وفي مدينة مشهد المقدسة اقيمت صلاة العيد في الحرم الرضوي الشريف حيث حضرها الى جانب الايرانيين اعداد كبيرة من زوار الامام الرضا (عليه السلام) من عدة بلدان خاصة العراق وافغانستان وباكستان.

كما اقيمت صلاة العيد في مدينة قم المقدسة في حرم السيدة فاطمة المعصومة بنت الامام موسى الكاظم عليه السلام بحضور المصلين الايرانيين وزوار العتبة المباركة.

/انتهى/