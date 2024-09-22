السفير السعودي لدى طهران يزور حرم السيدة فاطمة المعصومة(س)في قم

وفادت وكالة مهر للأنباء، ان عددا من اعضاء السفارة السعودية في طهران، رافقوا سفير السعودية لدى الجمهورية الاسلامية الايرانية "عبد الله بن سعود العنزي"، في زيارته لمرقد السيدة فاطمة المعصومة (عليها السلام)، في محافظة قم المقدسة (جنوبي العاصمة طهران).؛ حيث اطلع الوفد الدبلوماسي السعودي على شخصية السيدة فاطمة المعصومة (ع)؛ بنت سابع ائمة اهل البيت الامام موسى الكاظم (عليهم السلام)، واخت الامام الثامن علي ابن موسى الرضا (ع).

كما تعرف السفير السعودي ومرافقوه، خلال زيارتهم لمرقد السيدة المعصومة (ع) بقم المقدسة اليوم، على روائع العمارة الإسلامية الملحوظة في الاروقة والصحون والشرفات والمكتبة، في جوار الضريح المقدس.