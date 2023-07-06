استقبال خاص لزوار عيد الغدير المبارك في العتبة الرضوية المقدسة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه بمناسبة حلول عيد الغدير المبارك ستتم ضيافة الزوار وسكان ضريح مطهر رضوي هذا العام بشكل خاص من خلال توزيع المواد الغذائية والأشياء المباركة. وسيشارك وكيل خدمات حجاج العتبة الرضوية المقدسة بمواكب لاستضافة الزوار بأفضل طريقة ممكنة.

** تقديم 75000 وجبة ساخنة

سيتم الترحيب بالحجاج مع توزيع 75 ألف وجبة من المأكولات الساخنة تقدم على وجبتين غداء وعشاء يومي الخميس والجمعة 15 و 16 يوليو في باحة الإمام الحسن مجتبي (ع) ورواق السيدة فاطمة الزهراء (ع)، وكذلك باب الكاظم (ع)، وباب الهادي (ع) على جدول الأعمال.

يتم طهي هذه الأطباق في بيت ضيافة في العتبة الرضوية المقدسة، بالإضافة إلى مواكب الخدمة بالقرب من بلاط الملكوتي الرضوي.

**توزيع 500,000 آيس كريم

وبمناسبة حلول غدير العيد أيضا سيتم توزيع 500،000 قطعة آيس كريم من 13 إلى 16 يوليو على فترتين، صباحا ومساء، في مقاهي العتبة الرضوية... وترحب هذه المقاهي بمحبي ال البيت.

**اعداد 30 الف باقة العيد

كما أن إعداد 30 ألف حزمة العيد، والتي تشمل الكعك والعصير والشوكولاتة على جدول أعمال وكيل خدمات الحج في الضريح الرضوي... حيث سيتم توزيع حزم العيد المباركة على الحجاج خلال صلاة الجمعة في العتبة المقدسة يوم الغدير المبارك.

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