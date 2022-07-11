  1. القدس و فلسطین
  2. العدو
١١‏/٠٧‏/٢٠٢٢, ٤:٥٦ م

صحيفة عبرية: هناك مخططات لإقامة 28 بؤرة استيطانية بالضفة الغربية عقب زيارة بايدن

صحيفة عبرية: هناك مخططات لإقامة 28 بؤرة استيطانية بالضفة الغربية عقب زيارة بايدن

قالت صحيفة عبرية، إن المستوطنين يستعدون لإنشاء 28 بؤرة استيطانية جديدة في الضفة الغربية، في أعقاب زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى كيان الاحتلال.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أوردت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، في تقرير، أن "حركة نحالا تعتزم إقامة ما لا يقل عن 28 بؤرة استيطانية جديدة في الضفة الغربية، ثلاثة منها بعد أيام قليلة من زيارة بايدن هذا الأسبوع".

وأوضحت أن "الحركة تعمل هذه الأيام مع مئات المستوطنين، وتشتري معدات للانتقال والاستيطان في المناطق الثلاثة الجديدة". وبينت أن "الحركة لا تزال تُبقي مواقع البؤر الاستيطانية الثلاث سرية، حتى تمنع الإدارة المدنية من إيقاف بنائها".

ونقلت الصحيفة عن رئيسة حركة "نحالا" الاستيطانية المتطرفة، دانييلا فايس، قولها إنه "سنواصل إقامة المستوطنات والمدن في جميع المناطق".

يذكر أن تقديرات "صهيونية" وفلسطينية، تشير إلى وجود نحو 650 ألف مستوطن في مستوطنات الضفة الغربية، بما فيها القدس المحتلة، يتوزعون على 164 مستوطنة، و124 بؤرة استيطانية. ويَعتَبر القانون الدولي الضفة الغربية والقدس أراضي محتلة، ويعد جميع أنشطة بناء المستوطنات فيها غير قانونية.

/انتهى/

رمز الخبر 1925131
https://ar.mehrnews.com/news/1925131/

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • 2 + 2 =

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات