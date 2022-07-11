بايدن يريد أن تصبح الدول الإسلامية درعاً لـ"إسرائيل"

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أضاف رضائي أنّ "القبة الحديدية وغيرها لم تفلح" في حماية الاحتلال، مشيراً إلى أنّ الرئيس الأميركي جو بايدن "يريد أن تصبح الدول الإسلامية درعاً لإسرائيل، لكن من دون أمل".

وتابع رضائي: "على الحكومات الإسلامية أن تكون حذرة من الوقوع في فخهم الأمني". ويأتي تصريح رضائي قبيل زيارة الرئيس الأميركي جو بايدن لفلسطين المحتلة والسعودية، في 15 و16 تموز/يوليو الجاري.

ودعا وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي ورئيس الحكومة الحالي يائير لابيد إلى تطبيع العلاقات مع السعودية، فهو ما يمثل مصلحة إسرائيلية. ورحّب رئيس حكومة الاحتلال السابق نفتالي بينيت بزيارة بايدن للمنطقة، وقال إنّ زيارته "ستساعد إسرائيل على الارتقاء بتحالفها مع واشنطن إلى آفاق جديدة".

/انتهى/