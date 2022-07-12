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١٢‏/٠٧‏/٢٠٢٢, ٩:٠٤ م

تحالف الفتح يدعو الكاظمي لعدم المشاركة في قمة الرياض

تحالف الفتح يدعو الكاظمي لعدم المشاركة في قمة الرياض

دعا القيادي في تحالف الفتح بمحافظة نينوى أحمد الرماح، اليوم الثلاثاء، الى عدم مشاركة رئيس حكومة تصريف الاعمال مصطفى الكاظمي في قمة الرياض.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن القيادي في تحالف الفتح بمحافظة نينوى، أحمد الرماح، قال في حديث لوكالة المعلومة، إن القمة الأمريكية السعودية التي ستعقد في الرياض ستشارك فيها شخصيات من الكيان الصهيوني.

وأضاف أن القمة هي تمهيد للتطبيع مع الكيان المغتصب، في الوقت الذي صوت البرلمان على قانون تجريم التطبيع، لذلك مشاركة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي يجب أن ترفض من جميع القوى السياسية، ونواب البرلمان أيضا.

وتحتضن السعودية في منتصف الشهر الحالي قمة بمشاركة الرئيس الأمريكي جو بايدن وعدد من الصهاينة وزعماء الدول الأخرى.

/انتهى/

رمز الخبر 1925161
https://ar.mehrnews.com/news/1925161/

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