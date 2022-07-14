الرئيس الإيراني يؤكد دور كرمانشاه القيم في تعزيز الأمن الغذائي

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن هذه النصريحات جاء فور وصول الرئيس الإيراني إلى مطار كرمنشاه، صباح اليوم (الخميس).

وأشار الرئيس الإيراني الى توفر "أرضية ملائمة جدا" في محافظة كرمانشاه للسياحة والصادرات، نظرا لوقوع المحافظة على الحدود مع العراق.

وأضاف أن زيارته الى محافظة كرمانشاه تتضمن اجتماعات مع النخب ورجال الأعمال بالمحافظة.

ووصل الرئيس الإيراني إلى محافظة كرمانشاه، صباح اليوم، في الزيارة الـ28 له ضمن برنامج زياراته التفقدية للمحافظات، برفقة وفد من أعضاء مجلس الوزراء يتضمن كلا من وزراء الداخلية، والتربية والتعليم، والإتصالات وتقنية المعلومات، والإقتصاد والمالية، والصحة والعلاج والتعليم الطبي، والجهاد الزراعي، والتراث الثقافي والسياحة والصناعات اليدوية، ومستشار رئيس الجمهورية لشؤون المناطق التجارية والصناعية والمناطق الإقتصادية الخاصة، ونائب رئيس الجمهورية ورئيس مؤسسة الشهيد وشؤون المضحين، ووزير الطاقة، ونائبة رئيس الجمهورية لشؤون المرأة والأسرة.

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