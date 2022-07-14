تطبيع العلاقات مع الكيان الصهيوني لا يجلب الامن/ أي خطأ يرتكبه الامريكان سيواجه برد قاس

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان آية الله ابراهيم رئيسي قال في كلمة له القاها عصر اليوم الخميس امام اهالي مدينة كرمانشاه :مع الاسف ان بعض دول المنطقة تقوم بنقل انعدام الأمن والإرهاب إلى بلادنا عبر المناطق الغربية، واوجه الرسالة إلى الأمريكان وحلفائهم في المنطقة أن الشعب الايراني العظيم يرفض أي انعدام للامن و الازمة في المنطقة، وأي خطأ يرتكبه الامريكان في هذه المنطقة سيواجه برد قاس ويبعث على الندم.

واضاف: "أقول للامريكان وحلفاءهم من أمام تجمع لاهالي كرمانشاه المقاوم ، إن الشعوب الإسلامية في المنطقة تكره العلاقات المهينة لحكوماتها مع امريكا والتي تتسبب في نهب ثرواتها". واعتبر رئيس أن قدرات ايران العسكرية في المنطقة تجلب الامن مؤكدا ان تدخل الأجانب والأمريكان في المنطقة لا يجلب سوى خلق الازمات و انعدام الأمن.

واكد على ضرورة أن يعلم الكيان الصهيوني أنه لا ينبغي أن يلقي نظرة طامعة ازاء أي مكان في هذه المنطقة وقال: إن اقامة العلاقات وتطبيع العلاقات لا يجلب الأمن بتاتا للكيان الصهيوني ... يجب على جميع المراسلين نشر هذه الرسالة إلى العالم أجمع بأن إيران الإسلامية اليوم أقوى من أي وقت مضى وأمريكا أضعف من أي وقت مضى.

واشار رئيس الجمهورية إلى إعلان الامريكان رسميا بشان الفشل الفاضح للضغوط القصوى ضد الجمهورية الإسلامية الايرانية متسائلا: لقد اختبرتمونا بالعقوبات والتهديدات، لماذا تعيدون الاختبار لماتم اختباره؟.

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