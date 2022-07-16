  1. إيران
  2. السياسة
١٦‏/٠٧‏/٢٠٢٢, ٧:٠٦ م

الثلاثاء القادم؛

طهران تستضيف الاجتماع السابع لقمة الدول الراعية لمباحثات استانة

طهران تستضيف الاجتماع السابع لقمة الدول الراعية لمباحثات استانة

تستضيف العاصمة الإيرانية طهران يوم الثلاثاء القادم الاجتماع السابع لقمة السلام السوري بصيغة استانة وذلك برئاسة رؤساء جمهورية الدول الثلاث الراعية "ايران وروسيا وتركيا".

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه سيصل في هذا السياق، كل من الرئيسين الروسي، فلاديمير بوتين، والتركي، رجب طيب اردوغان، الى طهران عصر غد الاثنين، وستقام بحضور الرئيس الإيراني حجة الإسلام السيد ابراهيم رئيسي، مراسم استقبال رسمية على انفراد لهما في مجمع سعد اباد الثقافي والتراثي.

والجدير بالذكر ان اجتماع القمة الاول للدول الثلاث الراعية للسلام السوري، انعقد بجزيرة سوتشي الروسية في 2017-11-22، عقب المفاوضات في استانة الكازاخستانية بين ممثلي اطراف النزاع وبهدف التوصل الى اتفاق لوقف اطلاق النار وحل الازمة سياسيا في سوريا.

/انتهى/

رمز الخبر 1925249
https://ar.mehrnews.com/news/1925249/

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    توب تن

    المقابلات

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات