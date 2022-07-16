طهران تستضيف الاجتماع السابع لقمة الدول الراعية لمباحثات استانة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه سيصل في هذا السياق، كل من الرئيسين الروسي، فلاديمير بوتين، والتركي، رجب طيب اردوغان، الى طهران عصر غد الاثنين، وستقام بحضور الرئيس الإيراني حجة الإسلام السيد ابراهيم رئيسي، مراسم استقبال رسمية على انفراد لهما في مجمع سعد اباد الثقافي والتراثي.

والجدير بالذكر ان اجتماع القمة الاول للدول الثلاث الراعية للسلام السوري، انعقد بجزيرة سوتشي الروسية في 2017-11-22، عقب المفاوضات في استانة الكازاخستانية بين ممثلي اطراف النزاع وبهدف التوصل الى اتفاق لوقف اطلاق النار وحل الازمة سياسيا في سوريا.

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