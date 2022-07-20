العراق يرفع شكوى لدى مجلس الأمن الدولي ضد الاعتداء التركي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن وزير صحة كردستان كشف عن تفاصيل حالة المصابين وضحايا القصف التركي قائلاً: للأسف، فقد ٨ سياح حياتهم (٤ ذكور و٤ إناث) قبل الوصول إلى المستشفيات وجميعهم من الشباب والأطفال، وأحدهم يبلغ من العمر عاماً واحداً".

وأضاف: "كما تم إسعاف ٢٦ جريحاً إلى المستشفيات، وجرى نقل ٣ منهم إلى مدينة دهوك بسبب خطورة إصاباتهم في الرأس، في حين أن الحالة الصحية لستة مصابين تتطلب إجراء عمليات جراحية، وهم يخضعون لها حالياً".

وادانت الحكومة العراقية، القصف الذي استهدف منتجعاً سياحياً في مدينة زاخو، مؤكدة إنها ستتخذ أعلى مستويات الرد الدبلوماسي.

وذكر بيان لوزارة الخارجية تلقته /المعلومة/، إن “هذه المواقف تمثل انتهاكا صارخا لسيادة العراق، وتهديدا واضحا للآمنين من المدنيين، الذين استشهد عدد منهم وجرح آخرون جراء هذا الفعل”.

وأضافت، أن “هذا الاعتداء يعد استهدافا لأمن العراق واستقرار شعبه، وإذ نؤكد رفضنا القاطع لهذه الانتهاكات التي تخالف المواثيق والقوانين الدولية، نشير إلى أن السيد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي وجه بتشكيل لجنة تحقيقية برئاسة وزير الخارجية فؤاد حسين وعضوية عدد من القادة الأمنيين، بهدف الوقوف على تفاصيل دقيقة حول الطرف المعني بالاستهداف”.

وتابع البيان أنه سيتم اتخاذ أعلى مستويات الرد الدبلوماسي، بدءا من اللجوء إلى مجلس الأمن وكذلك اعتماد كافة الاجراءات الأخرى المقررة في هذا الشأن.

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