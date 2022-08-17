استشهاد 3 عسكريين وجرح 6 آخرين في غارة تركية على ريف حلب

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه صرحت وكالة سانا أنّ المقاتلاتِ التركية نفذتْ ثلاثَ غاراتٍ استهدفتْ إحداها موقعاً لجنودٍ سوريين غربَ مدينة عين العرب بريفِ حلب. وتأتي هذه الغاراتُ في وقتٍ ذكرتْ مصادرُ كردية عن سقوطِ قذيفةٍ تركية على مشفى عين العرب، مما اسفرَ عن مقتلِ طفلٍ وإصابةِ ثلاثة أشخاص.

وفي الآونة الاخيرة جدّدتْ القواتُ التركية قصفَها للقرى الآمنة بريفِ الرقة الشمالي انطلاقاً من المناطقِ التي تسيطرُ عليها قربَ الشريط الحدودي، كما جدّدتْ قصفَها لمدينة عين العرب وقراها بريف حلب.

هذا ونقلت وكالة "سانا" السورية للأنباء عن مصدر عسكري سوري قوله إن "الطيران الحربي التركي استهدف بعد ظهر يوم أمس من الساعة 14:37 وحتى الساعة 15:00 بعض النقاط العسكرية في ريف حلب ما أسفر عن استشهاد ثلاثة عسكريين وجرح ستة آخرين".

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