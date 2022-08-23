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٢٣‏/٠٨‏/٢٠٢٢, ١١:١٥ ص

 قصف مدفعي تركي شمال العراق

 قصف مدفعي تركي شمال العراق

صرح مصدر أمني عراقي بوقوع قصف مدفعي تركي في ناحية سيدكان في محافظة أربيل بكردستان العراق.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إنه "ضمن ناحية سيدكان في قضاء سوران، قصف مدفعي تركي على مواقع حزب العمال الكردستاني".

وأضاف المصدر أنه "لم يتم التعرف حتى الان اذا كانت هناك اصابات ام لا".

/انتهى/

رمز الخبر 1926096
https://ar.mehrnews.com/news/1926096/

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