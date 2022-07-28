التعاون الاقتصادي والتجاري الايراني مع مختلف الدول اخذ بالاتساع

وأفادت وكالة مهر للأنباء أنه وفي تصريح السيد صفري أشار الى الاجتماع الخامس عشر للجنة الاقتصادية المشتركة بين ايران وروسيا البيضاء الذي سينعقد باستضافة "مينسك" خلال يومي الخميس والجمعة ( 28 و29 يوليو).

واضاف، ان هذا الاجتماع سيبدا اعماله برعاية وحضور وزير الصناعة والتعدين والتجارة الايراني ونظيره البيلاروسي.

واوضح مساعد وزير الخارجية، ان اجتماع مينسك سيبحث في سبل تعزيز وتوسيع التعاون بين ايران وروسيا البيضاء، وبما يشمل المجالات التجارية والصناعية والزراعية والثروة السمكية والاستثمارية والموارد المائية والجيولوجية والصحة والصيدلة والنقل، مضافا الى العلاقات بين غرفتي التجارة الايرانية والبيلاروسية.

علما ان الاجتماع الرابع عشر للجنة التعاون المشتركة بين هذين البلدين، انعقد في 2017 باستضافة طهران.