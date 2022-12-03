صفري: لجنة التعاون الاقتصادي مع طاجيكستان تُعقد هذا الاسبوع في طهران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان مساعد وزير الخارجية الإيراني لشؤون الدبلوماسية الاقتصادية، مهدي صفري، أعلن عن تنظيم الاجتماع الخامس عشر للجنة الاقتصادية المشتركة بين ايران وطاجيكستان باستضافة طهران خلال يومي الاثنين والثلاثاء وبين صفري في تصريح له اليوم السبت، ان وزير الطاقة والموارد المائية الطاجيكي سيمثل بلاده في هذا الاجتماع.

واعرب مساعد وزير الخارجية، عن ارتياحه حيال سير تنظيم اجتماعات اللجان الاقتصادية المشتركة مع الدول الرديفة والذي شهد نموا خلال الفترة الاخرة؛ قائلا : ان المتوقع من خلال متابعة وتنفيذ الاتفاقات والتفاهمات التي يتم التوصل اليها خلال هذه المباحثات، ان نشهد تقدما اكثر فاكثر على صعيد التعاون الاقتصادي والتجاري مع هذه الدول.

واكد صفري، ضرورة الحفاظ على علاقات التعاون المتبادل مع جمهورية طاجيكستان وتطويرها ، مردفا ان اجتماع اللجنة المشتركة القادم سيتناول شتى مجالات التعاون الثنائي بما في ذلك التجارة والقضايا المالية والطاقة والنقل والصناعة والخدمات الهندسية والسلامة الصحية والاستثمار والسياحة.

والجدير بالذكر، ان الاجتماع الرابع عشر للجنة التعاون الاقتصادي المشتركة بين ايران وطاجيكستان، انعقد خلال العام المنصرم باستضافة دوشنبة.

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