تسجيل 54 حالة وفاة و7849 إصابة جديدة بكورونا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قالت العلاقات العامة بوزارة الصحة الايرانية في تقريرها اليومي: منذ ظهر أمس الخميس ولغاية ظهر اليوم الجمعة تم تسجيل 7849 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) وفق معايير التشخيص النهائية ليرتفع إجمالي الإصابات الى 7 ملايين و 376 ألفا و 794إصابة مؤكدة.

وأوضحت ان من بين المصابين الجدد، تم ادخال 1263 مصابا الى المستشفيات لتلقي العلاج. واضافت: ان 1169 شخصا من المصابين بفيروس كورونا ما زالوا في حالة حرجة ويخضعون للعناية الفائقة. ولفت تقرير وزارة الصحة الى تعافي 7 ملايين و 78 ألفا و 102 شخصا من المصابين بفيروس كورونا لغاية الآن.

واشار التقرير الى تسجيل 54 حالة وفاة من المصابين بفيروس "كوفيد 19" خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع اجمالي عدد الوفيات الى 141 ألفا و 891 حالة وفاة.

وتم لغاية الآن اجراء 53 مليونا و 156 ألفا و 64 إختبارا للكشف عن الاصابة بفيروس "كوفيد-19".

وبحسب التقرير توجد في الوقت الحاضر 57 مدينة في الحالة الحمراء (شديدة الخطورة) و 86 مدينة في الحالة البرتقالية (متوسطة الخطورة)، وهناك 199 مدينة في الحالة الصفراء (قليلة الخطورة) و 106مدينة في الحالة الزرقاء (قليلة الخطورة جدا).

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