تسجيل 62 حالة وفاة و9699 إصابة جديدة بكورونا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قالت العلاقات العامة بوزارة الصحة الايرانية في تقريرها اليومي: منذ ظهر أمس الاحد ولغاية ظهر اليوم الاثنين تم تسجيل 9699 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) وفق معايير التشخيص النهائية ليرتفع إجمالي الإصابات الى 7 ملايين و 400 ألفا و 725 إصابة مؤكدة.

وأوضحت ان من بين المصابين الجدد، تم ادخال 1672 مصابا الى المستشفيات لتلقي العلاج. واضافت: ان 1271 شخصا من المصابين بفيروس كورونا ما زالوا في حالة حرجة ويخضعون للعناية الفائقة. ولفت تقرير وزارة الصحة الى تعافي 7 ملايين و 82 ألفا و240 شخصا من المصابين بفيروس كورونا لغاية الآن.

واشار التقرير الى تسجيل 62 حالة وفاة من المصابين بفيروس "كوفيد 19" خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع اجمالي عدد الوفيات الى 142 ألفا و 60 حالة وفاة.

وتم لغاية الآن اجراء 53 مليونا و 236 ألفا و 102 إختبارا للكشف عن الاصابة بفيروس "كوفيد-19".

وبحسب التقرير توجد في الوقت الحاضر 120 مدينة في الحالة الحمراء (شديدة الخطورة) و 112 مدينة في الحالة البرتقالية (متوسطة الخطورة)، وهناك 166 مدينة في الحالة الصفراء (قليلة الخطورة) و 50 مدينة في الحالة الزرقاء (قليلة الخطورة جدا).

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