تسجيل 61 حالة وفاة و9727 إصابة جديدة بكورونا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قالت العلاقات العامة بوزارة الصحة الايرانية في تقريرها اليومي: منذ ظهر أمس السبت ولغاية ظهر اليوم الاحد تم تسجيل 9727 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) وفق معايير التشخيص النهائية ليرتفع إجمالي الإصابات الى 7 ملايين و 391 ألفا و 26 إصابة مؤكدة.

وأوضحت ان من بين المصابين الجدد، تم ادخال 2298 مصابا الى المستشفيات لتلقي العلاج. واضافت: ان 1227 شخصا من المصابين بفيروس كورونا ما زالوا في حالة حرجة ويخضعون للعناية الفائقة. ولفت تقرير وزارة الصحة الى تعافي 7 ملايين و 80 ألفا و 581 شخصا من المصابين بفيروس كورونا لغاية الآن.

واشار التقرير الى تسجيل 61 حالة وفاة من المصابين بفيروس "كوفيد 19" خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع اجمالي عدد الوفيات الى 141 ألفا و 998 حالة وفاة.

وتم لغاية الآن اجراء 53 مليونا و 204 ألفا و 846 إختبارا للكشف عن الاصابة بفيروس "كوفيد-19".

وبحسب التقرير توجد في الوقت الحاضر 120 مدينة في الحالة الحمراء (شديدة الخطورة) و 112 مدينة في الحالة البرتقالية (متوسطة الخطورة)، وهناك 166 مدينة في الحالة الصفراء (قليلة الخطورة) و 50 مدينة في الحالة الزرقاء (قليلة الخطورة جدا).

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