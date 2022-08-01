  1. الاقلیمیة
  2. غرب آسیا
٠١‏/٠٨‏/٢٠٢٢, ١:٢١ م

الإمارات تزيد التطبيع برحلة جوية إضافية إلى تل أبيب

الإمارات تزيد التطبيع برحلة جوية إضافية إلى تل أبيب

أعلنت شركة طيران الإمارات عن اعتزامها تعزيز خدماتها بين دبي وتل أبيب، بإطلاق رحلة يومية ثانية اعتباراً من 30 أكتوبر/ تشرين الأول 2022، لتعزّز بذلك خيارات السفر المُتاحة للمسافرين، وذلك بعد مرور شهر من إطلاق خطها بين المدينتين.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قالت القناة الإسرائيلية "أي 24"، نقلا عن مصادر من دول الخليج الفارسي قولها إن شركة "طيران الإمارات" ستُسيّر الرحلة اليومية الثانية باستخدام طائراتها من طراز "بوينغ 777- 300 إي آر" بتوزيع الدرجات الثلاث (الأولى، رجال الأعمال والسياحية).

ونوهت القناة الى أن تشغيل الرحلة اليومية الإضافية بين دبي وتل أبيب، يأتي استجابة للطلب المتزايد من المسافرين الإسرائيليين، والبناء على نجاح الخدمة الحالية التي تُسيرها طيران الإمارات إلى "إسرائيل"، وذلك في ظل التزام الناقلة بتعزيز خدماتها بين الجانبين.

وتتابع القناة الإسرائيلية في هذا الخصوص: "وقد روعي اختيار مواعيد الخدمة الجديدة لتغادر الرحلة "ئي كيه 933" دبي في تمام الساعة 08:15 صباحاً، لتصل تل أبيب في تمام الساعة 09:50 صباحاً. وستغادر رحلة العودة "ئي كيه 934" تل أبيب في تمام الساعة 11:50 صباحاً لتصل إلى دبي في تمام الساعة 16:50 عصراً، علماً بأن كافة مواعيد الإقلاع والهبوط بالتوقيت المحلي.

وأضافت: "ستوفر هذه الرحلة الثانية لمسافري طيران الإمارات من إسرائيل وصلات إلى وجهات في شبكة طيران الإمارات العالمية، بما في ذلك أوكلاند وبريسبان وبيرث وبالي وسيول وسنغافورة".

واستذكرت "أي24" أن شركة الخطوط الجوية الإماراتية "طيران الإمارات"، قد أعلنت عن هبوط أول رحلة في مطار بن غوريون في "إسرائيل"، إيذاناً ببدء الخدمة اليومية من دبي إلى تل أبيب لأكبر شركة طيران في الإمارات، وذلك ضمن مساعي الإمارات في التطبيع مع الاحتلال في مجالات مختلفة.

/انتهى/

رمز الخبر 1925598
https://ar.mehrnews.com/news/1925598/

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات