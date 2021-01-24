افتتاح سفارة الكيان الصهيوني في الإمارات رسمياً

وأفادت وكالة مهر للأنباء ان المتحدث باسم وزارة خارجية الكيان الصهيوني "ليور حياة" أعلن اليوم الاثنين عن افتتاح سفارة هذا الكيان رسمياً في أبوظبي مع وصول الوفد الدبلوماسي الإسرائيلي.

هذا ونقلت القناة الصهيونية 12 عنه قوله إن "السفارة الإسرائيلية في الإمارات ستعمل على تعزيز مجموعة واسعة من العلاقات بين الدول على جميع المستويات، وكذلك تقوية وتعزيز العلاقات مع حكومة الإمارات والمنظمات الاقتصادية والقطاع الخاص العلمي والإعلامي".

وبحسب هذا المسؤول الصهيوني، فإن السفارة ستعمل على تعزيز مصالح الكيان وستكون متاحة لرعاياها.

ووفقاً للقناة 12 التابعة لهذا الكيان، ستعمل السفارة الصهيونية في مكاتب مؤقتة حتى إعادة افتتاح المبنى الرئيسي.

وأفادت بعض الأنباء أن مكتب ارتباط الكيان الصهيوني في الرباط عاصمة المغرب، سيعاد افتتاحه خلال الأيام المقبلة، وسيتم إنشاء قنصلية للكيان في دبي.

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