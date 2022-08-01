نثمّن توقيع عشائر عراقية على وثيقة دعم لشعبنا الفلسطيني

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه ثمّن المتحدث باسم حركة حماس جهاد طه، توقيع نحو 20 عشيرة عراقية "⁧‫وثيقة العهد⁩"، مجدّدين فيها دعمهم لفلسطين وشعبها.

ودعا طه "كلّ القوى والفعاليات العربية لتوفير المزيد من الدعم لقضية الأمة المركزية حتى دحر الاحتلال"، مشيراً إلى أنّ "الشعب العراقي⁩ يعبر عن أصالته وعروبته، ويعيد التأكيد على مواقفه الداعمة لفلسطين".

ووقعت نحو 20 عشيرة عراقية في وقت سابق وثيقة جددت فيها التزامها القضية الفلسطينية ودعمها للفلسطين وشعبها ومقاومتها، ورفضها القبول بالاحتلال الإسرائيلي كما رفضها أي تطبيع مع الاحتلال.

ووقعت العشائر وثيقة البقاء على "عهد تحرير فلسطين ودعم حقوق الشعب الفلسطيني"، خلال زيارتهم لمقر السفارة الفلسطينية في العراق.

وبحسب ما نقلت وسائل إعلام فلسطينية، قالت العشائر في الوثيقة: "نحن شيوخ عشائر العراق العظيم، نقسم بالله جلت قدرته، ونقسم بوردة حناء دماء الشهداء، أن نبقى على عهد ووعد فلسطين سرة العرب وغرة الكون، أقرب نقطة بين السماء والأرض".

وخلال لقائهم مع السفير الفلسطيني لدى بغداد، أكد شيوخ العشائر من خلال الوثيقة أن العشائر "ستبقى على عهد فلسطين وتحافظ على حقها وحقيقتها وتعمل على تحريرها وخلاصها من الاحتلال".

تجدر الإشارة إلى أنه في أيار/مايو الماضي، أقر البرلمان العراقي مشروع قانون يجرم التطبيع مع "إسرائيل"، ويهدف، وفق مادته الأولى، إلى "منع إقامة العلاقات الدبلوماسية أو السياسية أو العسكرية أو الاقتصادية أو الثقافية أو أية علاقات من شكل آخر مع الكيان الصهيوني المحتل".

/انتهى/