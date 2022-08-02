الخارجية الايرانية تعلق على زيارة بيلوسي لتايوان/ طهران تدعم سياسة الصين الواحدة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه اكد كنعاني " ان احترام السيادة الوطنية للدول يأتي ضمن المبادئ الاساسية المنصوصة في ميثاق الامم المتحدة؛ حيث ان البند الثاني منه يحذر الدول الاعضاء من اي سلوك قد يمس وحدة الاراضي والاستقلال السياسي لسائر البلدان".

واعتبر المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية، وفقا لارنا، السلوك الاستفزازي الاخير من جانب المسؤولين الامريكيين، والتدخل في شؤون جمهورية الصين الشعبية وانتهاكهم لوحدة اراضي هذا البلد، "احد نماذج التدخلات الامريكية في شؤون المناطق والدول المختلفة بالعالم؛ الامر الذي لم يؤد سوى الى الفوضى وتاجيج الخلافات، وعليه فإنه اجراء مدان".

وختم كنعاني قائلا: ان النزعات الاحادية ونقض القوانين والتعهدات الدولية، تحوّل اليوم الى احد ثوابت السياسة الخارجية الامريكية؛ وخير دليل على عدم التزام واشنطن بتعهداتها هو انسحابها من الاتفاق النووي متعدد الاطراف وفرضها انواع الحظر اللا انساني وغير الشرعي ضد الشعب الايراني./انتهى/