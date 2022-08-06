إيران تدين بشدة الهجوم الصهيوني على قطاع غزة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه أدان المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية، ناصر كنعاني بشدة هجوم الكيان الفصل العنصري الصهيوني على قطاع غزة واغتيال قادة المقاومة ومجموعة من أبناء الشعب الفلسطيني الأعزل.

ووصف فعل الكيان الصهيوني المغتصب بأنه إجرامي ومغامري واستفزازي وقال: إن مسؤولية هذه الجريمة ونتائج عدوان هذا الكيان واعتداءه على فلسطين وغزة تقع بالكامل على عاتق كيان الفصل العنصري الإسرائيلي.

وقال كنعاني: من حق الشعب الفلسطيني وفصائل المقاومة الرد والدفاع عن أنفسهم ضد العدوان والأعمال الإرهابية من قبل الكيان الصهيوني.

كما دعا المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية كافة الدول والمنظمات الدولية إلى الوفاء بمسؤوليتها القانونية والأخلاقية والإنسانية في الدفاع عن الشعب الفلسطيني المظلوم وإدانة الأعمال الإرهابية للكيان الصهيوني ومنع استمرار جرائم هذا الكيان، الذي هو السبب الرئيسي لعدم الاستقرار وانعدام الأمن في المنطقة.

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