تسجيل 63 حالة وفاة و5477 اصابة جديدة بكورونا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قالت العلاقات العامة بوزارة الصحة الايرانية في تقريرها اليومي: منذ ظهر أمس السبت ولغاية ظهر اليوم الاحد تم تسجيل 5477 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) وفق معايير التشخيص النهائية ليرتفع إجمالي الإصابات الى 7 ملايين و 440 ألفا و 422 إصابة مؤكدة.

وأوضحت ان من بين المصابين الجدد، تم ادخال 999 مصابا الى المستشفيات لتلقي العلاج.

واضافت: ان 1476 من المصابين بفيروس كورونا ما زالوا في حالة حرجة ويخضعون للعناية الفائقة.

ولفت تقرير وزارة الصحة الى تعافي 7 ملايين و 106 ألف و 452 شخصا من المصابين بفيروس كورونا لغاية الآن.

واشار التقرير الى تسجيل 63 حالة وفاة من المصابين بفيروس "كوفيد 19" خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع اجمالي عدد الوفيات الى 142 ألفا و 461 حالة وفاة.

وتم لغاية الآن اجراء 53 مليونا و 384 ألفا و 950 إختبارا للكشف عن الاصابة بفيروس "كوفيد-19".

وبحسب التقرير توجد في الوقت الحاضر 130 مدينة في الحالة الحمراء (شديدة الخطورة) و 129 مدينة في الحالة البرتقالية (متوسطة الخطورة)، و 154 مدينة في الحالة الصفراء (قليلة الخطورة) و 35 مدينة في الحالة الزرقاء (قليلة الخطورة جدا).

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