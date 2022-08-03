تسجيل 75 حالة وفاة و8540 اصابة جديدة بكورونا

وأفادت وكالة مهر للانباء أن الوزارة أشارت في بيانها الصادر اليوم الأربعاء حول اخر مستجدات انتشار فيروس كورونا الوبائي داخل البلاد، الى ارتفاع مجموعات الاصابات الى 7 ملايين و418 الفا و615 حالة، والوفيات الى 142 الفا و209 حالات وفاة.

ولفت البيان إلى تعافي ما يبلغ 7 ملايين و87 الفا و278 شخصا، من مجموع المصابين بمرض كورونا في ايران؛ لحد الان.

وفيما يخص التطعيم العام ضد الفيروس، اعلنت وزارة الصحة في بيانها، توزيع ما مجموعه 153 مليونا و291 الفا و172 جرعة (الاولى والثانية والثالثة) من اللقاحات المضادة على صعيد البلاد، لحد اليوم الثلاثاء.

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