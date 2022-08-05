تسجيل 47 حالة وفاة و5455 اصابة جديدة بكورونا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قالت العلاقات العامة بوزارة الصحة الايرانية في تقريرها اليومي: منذ ظهر أمس الخميس ولغاية ظهر اليوم الجمعة تم تسجيل 5455 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) وفق معايير التشخيص النهائية ليرتفع إجمالي الإصابات الى 7 ملايين و 431 ألفا و 485 إصابة مؤكدة.

وأوضحت ان من بين المصابين الجدد، تم ادخال 998 مصابا الى المستشفيات لتلقي العلاج.

واضافت: ان 1424 من المصابين بفيروس كورونا ما زالوا في حالة حرجة ويخضعون للعناية الفائقة.

ولفت تقرير وزارة الصحة الى تعافي 7 ملايين و 95 ألفا و 860 شخصا من المصابين بفيروس كورونا لغاية الآن.

واشار التقرير الى تسجيل 47 حالة وفاة من المصابين بفيروس "كوفيد 19" خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع اجمالي عدد الوفيات الى ١٤٢ ألفا و 337 حالة وفاة.

وتم لغاية الآن اجراء 53 مليونا و 343 ألفا و 931 إختبارا للكشف عن الاصابة بفيروس "كوفيد-19".

وبحسب التقرير توجد في الوقت الحاضر 120 مدينة في الحالة الحمراء (شديدة الخطورة) و 112 مدينة في الحالة البرتقالية (متوسطة الخطورة)، و ١٦٦ مدينة في الحالة الصفراء (قليلة الخطورة) و 50 مدينة في الحالة الزرقاء (قليلة الخطورة جدا).

/انتهى/