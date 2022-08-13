تسجيل 55 حالة وفاة و3315 اصابة جديدة بكورونا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قالت العلاقات العامة بوزارة الصحة الايرانية في تقريرها اليومي: منذ ظهر أمس الجمعة ولغاية ظهر اليوم السبت تم تسجيل 3315 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) وفق معايير التشخيص النهائية ليرتفع إجمالي الإصابات الى 7 ملايين و 468 ألفا و 894 إصابة مؤكدة.

وأوضحت ان من بين المصابين الجدد، تم ادخال 798 مصابا الى المستشفيات لتلقي العلاج.

واضافت: ان 1452 من المصابين بفيروس كورونا ما زالوا في حالة حرجة ويخضعون للعناية الفائقة.

ولفت تقرير وزارة الصحة الى تعافي 7 ملايين و 161 ألفا و583 شخصا من المصابين بفيروس كورونا لغاية الآن.

واشار التقرير الى تسجيل 55 حالة وفاة من المصابين بفيروس "كوفيد 19" خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع اجمالي عدد الوفيات الى 142 ألفا و 861 حالة وفاة.

وتم لغاية الآن اجراء 53 مليونا و492 الفا و475 إختبارا للكشف عن الاصابة بفيروس "كوفيد-19".

وبحسب التقرير توجد في الوقت الحاضر 78 مدينة في الحالة الحمراء (شديدة الخطورة) و 184 مدينة في الحالة البرتقالية (متوسطة الخطورة)، و 174 مدينة في الحالة الصفراء (قليلة الخطورة) و 12 مدينة في الحالة الزرقاء (قليلة الخطورة جدا).

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