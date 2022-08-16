تسجيل 78 حالة وفاة و5972 اصابة جديدة بكورونا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قالت العلاقات العامة بوزارة الصحة الايرانية في تقريرها اليومي: منذ ظهر أمس الاثنين ولغاية ظهر اليوم الثلاثاء تم تسجيل 5972 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) وفق معايير التشخيص النهائية ليرتفع إجمالي الإصابات الى 7 ملايين و 488 ألفا و 493 إصابة مؤكدة.

وأوضحت ان من بين المصابين الجدد، تم ادخال 1113مصابا الى المستشفيات لتلقي العلاج.

واضافت: ان 1456 من المصابين بفيروس كورونا ما زالوا في حالة حرجة ويخضعون للعناية الفائقة.

ولفت تقرير وزارة الصحة الى تعافي 7 ملايين و 190 ألفا و330 شخصا من المصابين بفيروس كورونا لغاية الآن.

واشار التقرير الى تسجيل 78 حالة وفاة من المصابين بفيروس "كوفيد 19" خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع اجمالي عدد الوفيات الى 143 ألفا و93حالة وفاة.

وتم لغاية الآن اجراء 53 مليونا و557 الفا و82 إختبارا للكشف عن الاصابة بفيروس "كوفيد-19".

وبحسب التقرير توجد في الوقت الحاضر 78 مدينة في الحالة الحمراء (شديدة الخطورة) و 184 مدينة في الحالة البرتقالية (متوسطة الخطورة)، و 174 مدينة في الحالة الصفراء (قليلة الخطورة) و 12 مدينة في الحالة الزرقاء (قليلة الخطورة جدا).

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