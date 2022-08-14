اللواء باقري يعتزم زيارة العراق في اطار تطوير التعاون مع الدول الصديقة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه التقى نائب رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الايرانية العميد عزيز نصيرزاده صباح اليوم (الأحد) مع رئيس جامعة الدفاع الوطني العراقية الفريق الركن مزهر محسن العلاق في مقر رئاسة الأركان العامة للقوات المسلحة.

وأضاف العميد نصير زاده لدينا العديد من القواسم الدينية مع الشعب العراقي ومن ناحية أخرى، فإن كلا البلدين لهما امكانيات خاصة من حيث الموقع الجغرافي، مما يجعل التفاعل بين البلدين يتسع.

وتابع القول ان الرئيس الايراني جعل تطوير التعاون مع جيران إيران من أولويات سياسته الخارجية والعراق من هذه الدول، لذا في هذا المجال سيكون لجامعة الدفاع في ايران والعراق تفاعلات جيدة مع بعضها البعض. وبناءً على ذلك، سنحاول في هيئة الأركان بجدية تطوير هذه العلاقات.

وأضاف العميد نصير زاده ان رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية اللواء باقري سيزور العراق لتطويرالتعاون بين البلدين في الايام المقبلة.

وقال نائب رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة: إن الوحدة والأخوة بين البلدين يمكن أن تخلق قوة صاعدة في المنطقة تتحقق من خلال تبادل الأفكار على جميع المستويات.

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